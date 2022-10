Mondial féminin de volley - La Belgique maîtrise l'Argentine et reste en course pour les quarts

La Belgique a parfaitement bien réagi lors de son deuxième match de la 2e phase de poules de la Coupe du monde féminine de volley, mercredi à Rotterdam, aux Pays-Bas. Les Yellow Tigers (FIVB 11) se sont imposées en trois sets (25-16, 25-23, 25-23) contre l'Argentine (FIVB 18).

Après une défaite (3-1) enregistrée mardi soir contre le Japon (FIVB 7), les troupes de Gert Vande Broek retrouvaient déjà l'Ahoy Arena pour défier l'Argentine (FIVB 18). Les Belges ont directement pris les commandes du match en dominant le premier set dans le sillage de l'inévitable Britt Herbots, 28 points au compteur. Le 2e set a été plus compliqué pour les Yellow Tigers. Bien que menées 6-11, elles sont parvenues à aligner plusieurs points de rang pour prendre la manche et le large. La Belgique a ensuite émergé d'un 3e set serré pour conclure ce match après trois sets.

Les Yellow Tigers vont désormais bénéficier de deux jours de repos avant de croiser la route du Brésil (FIVB 3), vice-champion olympique, samedi (17h). Les Belges ponctueront cette 2e phase contre la Chine (FIVB 5) dimanche (12h30), toujours à Rotterdam.

En début de programme mercredi, l'Italie s'est imposée 3-1 contre le Japon (20-25), 25-20, 25-14, 25-15) et la Chine a pris le dessus sur Porto Rico sur le même score (25-15, 25-19, 25-21).

Au classement, la Belgique est désormais 3e avec 15 points, derrière l'Italie (19) et la Chine (15) et devant le Japon (15). L'Argentine est dernière avec 5 unités. Les quatre premiers de cette nouvelle poule iront en phase finale à élimination directe, à Apeldoorn et Gliwice. Les quarts de finale se joueront le 11 octobre, les demi-finales les 12 et 13 octobre et les finales le 15 octobre.

Dans la 2e phase de poules, qui se déroule jusqu'à dimanche à Rotterdam et à Lodz, les quatre équipes du groupe A issues du 1er tour (Belgique, Italie, Pays-Bas et Porto-Rico) se retrouvent dans un nouveau groupe de huit avec les quatre qualifiés du groupe D (Chine, Japon, Brésil et Argentine). Les résultats de la 1re phase de poules sont conservés.