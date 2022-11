Mondial féminin de rugby: la Nouvelle-Zélande s'adjuge un sixième sacre au détriment de l'Angleterre

La Nouvelle-Zélande, à domicile, a conquis samedi son sixième titre mondial en rugby féminin, dans un Eden Park d'Auckland à guichets fermés, en venant difficilement à bout de l'Angleterre (34-31) lors d'une finale spectaculaire et intense.

Cette nouvelle victoire des "Black Ferns", dans un match à onze essais, stoppe du même coup la série de 30 succès consécutifs des "Red Roses", premières au classement mondial. Leur dernière défaite remontait à juillet 2019 face... à la Nouvelle-Zélande.

Les coéquipières de Ruby Tui conservent ainsi leur titre, conquis en 2017 face... à l'Angleterre, championne du monde en 2014.

La médaille de bronze de la compétition est revenue à la France, victorieuse du Canada (36-0) un peu plus tôt, lors d'un match à sens unique.

Dans une rencontre à forte intensité, sous une pluie d'essais, Nouvelle-Zélande et Angleterre ont fait une démonstration: du rugby spectacle, avec du suspense, de la tension et du jeu, régalant les plus de 42.000 spectateurs de l'Eden Park.

Avec de part et d'autres des botteuses malchanceuses, Emily Scarratt côté anglais et Renée Holmes côté kiwi, chaque équipe n'a pu compter que sur ses joueuses les plus offensives, des avants majoritairement pour les "Red Roses" et des arrières pour les "Black Ferns".