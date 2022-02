Mondial des clubs : l’AS Pirae, l’ovni tahitien qui rêve d’affronter Chelsea

Bennett a l’expérience du haut-niveau, mais sur le sable : il a été capitaine des "Tiki Toa", la sélection tahitienne de beach soccer, vice-championne du monde en 2015 et 2017.

Sur herbe, le rayonnement des footballeurs tahitiens est plus limité. La zone Océanie n’a pas le niveau des autres continents et la Nouvelle-Zélande s’adjuge, le plus souvent, les rares places disponibles lors des compétitions internationales.

"Ce sera forcément assez compliqué. Techniquement, footballistiquement, physiquement… Mais je suis sûr que les joueurs n’iront pas la + fleur à l’oreille +, comme on dit chez nous", espère Marama Vahirua, l’ex-attaquant tahitien passé par Nantes, Nice… et Pirae, en début et fin de carrière.

"Je ne parle pas de score évidemment, mais de volonté de montrer nos valeurs avec un esprit de guerrier. Pour ça, je fais confiance à l’entraîneur, c’est mon cousin germain", glisse à l’AFP celui qui célébrait ses buts en mimant des coups de rame, un genou à terre.

Benjamin de l’équipe, Tanetoa Haumau (17 ans) a quitté la Polynésie pour la première fois. Le défenseur, en Terminale bac pro "maintenance des véhicules automobiles", rêvait de voir "les gratte-ciels de Dubaï" et espère taper dans l’œil de Thomas Tuchel : "On ne sait jamais, si l’entraîneur de Chelsea me repère".