Mondial de snooker : Luca Brecel mène 9-8 en finale, Mark Selby réussit un 147 historique et revient dans le coup

Luca Brecel est en tête de la finale du Mondial de snooker après les deux premières sessions disputées ce dimanche au Crucible de Sheffield, en Grande-Bretagne. Le Belge mène d'une courte tête 9-8 face à l'Anglais Mark Selby alors qu'il reste deux sessions à disputer, lundi à 14h puis à 20h. Bien parti dans cette finale - il menait 6-2 après la première session - Brecel a vu son adversaire revenir brutalement dans la danse dimanche soir.

Mark Selby, 2e joueur mondial, a montré l'étendue de son talent tout au long de la soirée, commençant cette deuxième session par un 'century' (frame de plus de 100 points), pour réduire une première fois l'écart. Brecel ne s'est pas laissé impressionner et a signé un 'century' à son tour.

Malgré cette jolie réponse, c'est Selby qui a dominé la soirée réussissant au passage un break record de 147, une performance assez rare en snooker et carrément historique en finale d'un mondial.

A la mi-course de ce dernier acte du mondial de snooker, les deux finalistes sont au coude à coude et devront se débartager au meilleur des 35 frames.

Luca Brecel, surnommé le 'Belgian Bullet', dispute son sixième Mondial. Plus jeune joueur à intégrer le tableau final à 17 ans en 2012, il a encore participé aux éditions 2017, 2018, 2019 et 2022 et été éliminé à chaque fois dès le premier tour. Brecel est d’ores et déjà assuré de grimper à la 4e place mondiale. Il pourrait même devenir numéro 2 mondial s’il bat Selby en finale.