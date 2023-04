Mondial de snooker : Luca Brecel, le Belge qui monte, s’attaque à la légende Ronnie O’Sullivan

"Pour chaque match, j’évalue mes chances à fifty-fifty. Sauf contre Ronnie, là, elles sont un peu plus basses", reconnaît The Belgian Bullet à Het Nieuwsblad. "Tu vois rarement ou presque jamais Ronnie rater une bille facile. Et il peut très souvent empocher des balles faciles parce qu’il gère la bille blanche d’une manière incroyable".



Autrement dit quand il est dans un bon jour, il n’y a pas grand-chose à faire face à O’Sullivan. Mais il n’est pas invincible. Les deux hommes se sont croisés à quatre reprises sur le circuit. La balance penche en faveur de l’Anglais. Mais le Limbourgeois a réussi l’exploit de battre l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. C’était il y a six ans au China Championship, déjà en quarts de finale. Mené 4 frames (manches) à 1, il était parvenu à inverser la tendance. Les autres affrontements ont été largement dominés par O’Sullivan. Le dernier duel aux Masters en janvier a tourné à la démonstration du génie de Wordsley.



A Sheffield, Brecel a confirmé sa progression. Le 10e joueur mondial n’avait jamais dépassé les 1/16es de finale en six participations, le voilà en quarts. Et pour se hisser à ce stade, il a livré un bras de fer homérique (13 frames à 11) contre Mark Williams, triple champion du monde.



Après sa qualification facile face à Hossein Vafaei (13-2), O'Sullivan s’est réjoui d’affronter Brecel, "un joueur phénoménal qui a un énorme talent". L’Anglais vise une 8e couronne mondiale à Sheffield. Ce qui ferait de lui l’unique détenteur du record de titres. Plus sobrement, Brecel rêve d’un premier dernier carré et d’une nouvelle prouesse.



Entre Ronnie The Rocket et The Belgian Bullet qui atteindra sa cible ?