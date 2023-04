Mondial de snooker : le coup de génie de Luca Brecel, le Belge en pleine remontada

Luca Brecel est en train d’effectuer une belle remontada en demi-finale du championnat du monde de snooker. Le Belge, mené un temps 14-5, est parvenu vendredi soir à inverser la tendance pour revenir à 14-10. Il a donc empoché 5 frames à la suite face à son adversaire Si Jiahui, 80e mondial.

Si le Chinois a sorti quelques beaux coups, le Belge n’a pas été en reste avec notamment un superbe empochage lors de la 22e frames. Il a profité de l’intérieur d’une poche pour se replacer après avoir mis une rouge en poche centrale. Magnifique.

Le 'Belgian Bullet' dispute son sixième Mondial. Plus jeune joueur à intégrer le tableau final à 17 ans en 2012, il a encore participé aux éditions 2017, 2018, 2019 et 2022 et été éliminé à chaque fois dès le premier tour. Brecel est d’ores et déjà assuré de grimper à la 7e place mondiale.

Suite et fin de ce match à 15h30 ce samedi.