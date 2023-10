Mondial de rugby : Smith et Sexton, patrons calibre 9 et 10 des All Blacks et de l’Irlande

Même aura, numéro distinct : le demi de mêlée des All Blacks Aaron Smith et l’ouvreur de l’Irlande Johnny Sexton, face à face en quart de finale du Mondial samedi (21h00), se distinguent comme les gardiens du jeu et de l’âme de leur équipe.

C’est peu dire qu’il est le maître à jouer du Trèfle. À 38 ans, Sexton, qui participe à sa quatrième Coupe du monde, est au sommet de son art, bien installé dans le système offensif mis au point par Andy Farrell.

"Johnny, c’est la pure classe", loue son homologue, ouvreur des All Blacks, Richie Mo’unga. "C’est le chef d’orchestre de son équipe. Tout passe par Johnny. La façon dont il est capable de jouer et d’être si constant au niveau le plus élevé, c’est vraiment sublime."

Le poids des années ne semble pas peser sur le Dublinois. Touché aux adducteurs en mars lors du Tournoi des six nations, puis suspendu cet été pour son comportement lors de la finale de la Coupe d’Europe, le N.10 a fait tranquillement son retour contre la Roumanie (82-8) et les Tonga (59-16).

Un décrassage parfait avant d’affronter les gros morceaux du "groupe de la mort", l’Afrique du Sud et l’Ecosse. Au rendez-vous, Sexton s’est mué en gestionnaire hors pair contre les champions du monde springboks (13-8) avant de se muer en attaquant précis contre le XV du Chardon (36-14).