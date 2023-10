Mondial de rugby : Afrique du Sud - France est aussi une partie d'échecs

De fait, Erasmus et Nienaber ont pris tout le monde de court en titularisant Cobus Reinach et Manie Libbok à la charnière à la place de Faf De Klerk et Handré Pollard.

Tout comme ils ont surpris en plaçant trois arrières sur leur banc pour cinq avants, abandonnant pour le premier match à élimination directe le "7+1" et la garantie de faire rentrer cinq avants d'un coup vers l'heure de jeu.

"Il y a quelques changements qu'on n'a pas l'habitude de voir", s'est étonné le 3e ligne aile français Charles Ollivon. "Ils vont peut-être envoyer un peu plus de jeu que d'habitude. C'est ce qui nous vient à l'esprit quand on voit leur banc (...) Maintenant, ça ne va pas changer notre plan de jeu. Ils ont une tradition, c'est d'être très rugueux. On sait à quoi s'attendre qu'ils soient cinq, six ou sept avants sur le banc", a ajouté le flanker.

L'Afrique du Sud, championne du monde 2019 avec un jeu minimaliste fait de défi physique, d'occupation, de pression défensive et d'un bon buteur, a, face à la France, allégé sa charnière et son banc, pour le rendre plus aéré.

"Au vu de ce que va faire la France, pour nous, c'est la meilleure option" a tranché Nienaber.