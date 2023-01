Mondial de handball : Malgré une belle 2e période, la Belgique s’incline face à l’Egypte (33-28)

Malgré une belle volonté affichée notamment en seconde période par les Red Wolves, la Belgique n’a rien pu faire face à l’Egypte, une des meilleures nations mondiales du handball lors du premier match du tour principal du championnat du monde. Elle s’incline 33-28 et ne disputera pas les quarts de finale.

Rapidement, l’Égypte va prendre les devants en première mi-temps. Avec un 7-4, la Belgique tente un premier temps mort pour se réveiller. Mais les Red Wolves vont continuer à subir. Et l’Égypte contrôle cette période tout en creusant l’écart. Après 30 minutes, le score et de 22-15.

En seconde mi-temps, La Belgique revient avec de meilleures intentions et fait jeu égal avec les demi-finalistes du dernier mondial. Menée 26-18, la Belgique revient à 30-25 à moins de six minutes de la fin du match. Les Red Wolves s’imposent physiquement et reviennent doucement mais sûrement au score (31-27 à moins de deux minutes).

Malgré la belle 2e période belge, l’Égypte va finalement s’imposer 33-28.

Dans le tour principal qu’ils débuteront avec 0 point, les Red Wolves rencontreront encore la Croatie (le samedi 21) et les États-Unis (le lundi 23). Seules les deux premières classées des six équipes (avec le Danemark et le Bahreïn) de ce groupe IV se hisseront en quarts de finale.

En conséquence, la Belgique, comme les États-Unis, battus 27-32 par le Bahreïn plus tôt dans la journée, restent bloqués à 0 et peuvent faire une croix sur la qualification en quarts de finale. L’Égypte prend la tête du groupe avec 6 points. Le Danemark et le Bahreïn suivent avec 4, devant la Croatie (2). Danois et Croates s’affronteront en soirée.