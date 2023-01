Mondial de handball : la Belgique dans la cour des grands face au Danemark, champion en titre

La 28e édition du championnat du monde masculin de handball se déroulera en Suède et en Pologne du 11 au 29 janvier. Cinq villes suédoises et quatre polonaises sont concernées par l'organisation. Le match d'ouverture aura lieu le 11 janvier à Katowice, en Pologne, entre le pays hôte et la France, championne olympique. La finale se déroulera le 29 janvier à Stockholm en Suède. Les Red Wolves belges participent au premier Mondial de leur histoire qui est aussi leur premier tournoi majeur.

Trente-deux équipes (17 européennes, 5 asiatiques, 5 africaines, 4 sud et centre-américaines et 1 nord-américaine) se disputeront le trophée dans une compétition organisée en trois phases: le tour préliminaire du 11 au 18 janvier, le tour principal du 19 au 23 janvier, la phase finale à partir du 25 janvier avec des matchs à élimination directe. Le 2 juillet 2022, les participants ont été répartis par tirage au sort en huit groupes de quatre équipes. Les trois premiers classés de chaque poule accèderont au tour principal pour lesquels les groupes A et B, C et D, E et F, G et H seront fusionnés. Les points acquis face aux adversaires qualifiés du tour préliminaire seront conservés. Chaque équipe disputera trois rencontres supplémentaires au terme desquelles les deux premiers classés, soit huit nations, accèderont à la phase finale dans des rencontres à élimination directe selon un tirage au sort effectué avant le début du championnat. Les derniers classés de chaque groupe du tour préliminaire joueront la Coupe du Président qui se déroulera en deux phases pour l'attribution des places de 25 à 32. Deux groupes de quatre équipes seront formés selon un schéma préalablement tiré au sort. À la suite des rencontres de groupe, les premiers se rencontreront pour l'attribution des 25e et 26e places, les deuxièmes pour l'attribution des places 27 et 28 et ainsi de suite. Les nations éliminées à l'issue du tour principal seront classées de la 9e à la 24e place. Les équipes éliminées en phase finale joueront des matchs de classement pour établir le palmarès 2023 qui ouvrira un accès au Mondial 2025, organisé conjointement par le Danemark, la Croatie et la Norvège, aux nations classées en ordre utile dans le cadre des places dites de "performance". Le vainqueur du Mondial 2023 sera automatiquement qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.