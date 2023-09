Mondial de gymnastique : à Anvers, la reine Simone Biles de retour sur la scène mondiale

"C’est incroyable, j’ai l’impression de boucler la boucle parce que les Championnats du monde étaient ici il y a dix ans et c’étaient mes tout premiers Mondiaux", a-t-elle déclaré dans une interview à la Fédération internationale.

"C’est très excitant, je croise des personnes qui étaient présentes en 2013, ce qui est complètement fou. Et de revenir dans la même salle, dans la même atmosphère, je pense que ça va être vraiment fun et fou."

Ces Mondiaux arrivent un peu plus de neuf mois avant les JO de Paris, où la quadruple championne olympique a dit récemment qu’elle "adorerait" gagner d’autres titres. "C’est le chemin que j’aimerais suivre", a-t-elle déclaré début septembre à la chaîne de télévision NBC, confirmant pour la première fois depuis son retour son objectif de participer aux prochains Jeux.

L’Américaine signe pour l’instant un come-back impressionnant, deux ans après des JO de Tokyo éprouvants. Arrivée au Japon en tant que grande favorite à la faveur de ses quatre titres remportés cinq ans plus tôt à Rio, Biles avait craqué en pleine lumière, se retirant de la plupart des épreuves.

Elle avait alors expliqué lutter contre des "twisties", des pertes temporaires et brutales de tout repère dans l’espace, qui exposent les athlètes à un risque de blessure lorsqu’ils atterrissent.

Si elle était repartie du Japon avec une médaille d’argent au concours général par équipe et une médaille de bronze à la poutre, ses déboires avaient surtout contribué à mettre en avant le sujet de la santé mentale des sportifs, longtemps tabou.

"Je pense que je dois prendre un peu plus soin de moi et écouter mon corps", a-t-elle souligné à NBC. "M’assurer que je prends le temps pour les choses importantes dans ma vie plutôt que de faire comme avant et de toujours pousser."