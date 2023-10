Mondial de gravel : 169 km, 9 ascensions et 1890 m de dénivelé sur les routes de Vénétie

Le deuxième titre mondial de gravel sera décerné ce dimanche sur les routes de Vénétie en Italie. Le successeur de Gianni Vermeersch, titré en 2022, sera connu après 169 kilomètres de course entre asphalte et chemin. 9 ascensions et 1890 m de dénivelé sont au programme.



La course s’élance de Spresiano sur les bords de Lac Le Bandie, théâtre des mondiaux de cyclocross en 2008. Deux tours du plan d’eau servent de mise en jambes. Le peloton emprunte ensuite une portion de 45 kilomètres en direction de Pieve Di Soligo.



Cette section est marquée par le premier secteur de gravel de 21 km entre le km 12 et le km 33. Ce chemin qui longe la Piave se termine par la première ascension, le Collalto (2,4 km à 4,8%, km 32). Les coureurs évoluent au cœur des collines et des vignobles de la Marca Trevigiana. Après un premier passage sur la ligne (km 47), place à deux boucles.



Le premier circuit (au nord) est le plus exigeant avec quatre côtes, dont deux murs à plus de 10% : Arfanta (3,8 km à 4,9%, km 58), Nogarolo (0,7 km à 11,6%, km 74), Formeniga (1,1 km à 6,8%, km 84) et Ca' del Poggio (1,2 km à 12,3%). Il y a aussi cinq secteurs sur des chemins en graviers.