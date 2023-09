Mondial de basket : Les USA éliminés par l’Allemagne en demi-finales, qui défiera la Serbie en finale

Pas de sixième titre mondial pour la Team USA qui s’est fait sortir en demi-finale par l’Allemagne (111-113), vendredi à Manille aux Philippines. C’est la deuxième fois consécutive que les États-Unis ne seront pas sacrés champion du monde. La finale opposera l’Allemagne à la Serbie qui a battu le Canada dans l’autre demie (95-86).

La planète du basket va connaître un nouveau pays champion du monde. Qui de l’Allemagne ou la Serbie va soulever le trophée dimanche en fin d’après-midi ?

Car malgré une volonté de rédemption, Team USA n’a pas réussi sa mission de redevenir champion du monde. Les champions olympiques en titre avaient pourtant réduit l’écart à une seule unité à 90 secondes du terme (107-108) alors qu’ils étaient menés de 12 points trois minutes plus tôt (94-106), mais ils ont manqué de conclure dans les derniers instants.

À un an des Jeux olympiques et avec l’absence de nombreuses stars NBA, le basket US est de nouveau à un tournant. Pour l’Allemagne et la Serbie par contre, il ne reste qu’une rencontre pour décrocher le Graal. Si la Serbie a déjà eu l’opportunité dans son histoire de disputer une finale (perdue en 2014 face aux USA), c’est une première pour les Allemands.

Les USA affronteront le Canada pour la petite finale, qui aura lieu plus tôt dans la journée, à 10h30, au Mall of Asia Arena.