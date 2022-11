Mondial: Bale, le combat de trop avec le pays de Galles

Après avoir porté sur ses épaules le pays de Galles pendant une douzaine d'années, et avoir ramené son pays au Mondial après 64 ans d'attente, Gareth Bale a connu une sortie bien anonyme à la fin d'une première période lors de laquelle il a été fantomatique contre l'Angleterre (3-0).

À 33 ans, la carrière en club du joueur se lit en pointillés depuis plusieurs saisons, ayant passé la majeure partie du temps sur le banc lors de ses dernières années au Real Madrid, avant de s'exiler en MLS américaine.

Mais il n'avait jamais déçu avec la sélection, qui a toujours été la chose la plus importante pour lui.

En témoigne le drapeau provocateur qu'il avait agité un soir de qualification pour l'Euro-2020, et qui arborait ce qui aurait pu être sa devise: "Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre", à l'époque où le torchon brûlait avec le club espagnol et qu'il semblait passer plus de temps sur les greens qu'à porter le maillot du club merengue.

En 111 sélections, ses 40 buts et 22 passes décisives ont permis aux Dragons de goûter de nouveau au très haut niveau européen et au Mondial, ce que d'autres vedettes galloises comme Ryan Giggs ou Ian Rush, à une époque où les phases finale des grandes compétitions étaient plus sélectives, n'avaient jamais réussi.

Bien sûr, il a été aidé par d'autres talents, comme Aaron Ramsey, qui s'était révélé à l'Euro-2016.

Loin de ses prouesses passées

Cette compétition avait viré au conte de fée improbable, achevé en demi-finale contre le futur vainqueur portugais (2-0), quand l'Angleterre, que les Gallois avaient devancée en groupe, était piteusement sorti en huitièmes, contre l'Islande (2-1).

Cinq ans plus tard, pandémie de Covid-19 oblige, il avait encore réussi à sortir des poules pour chuter contre le Danemark en huitièmes (4-0).

Et lorsqu'il a fallu passer par les barrages pour voir le Qatar, c'est lui qui avait terrassé les Autrichiens d'un doublé (2-1) avant de briser le rêve ukrainien en finale de phase finale (1-0).

Mais ses prestations mardi soir, contre l'Angleterre, et même lors des trois matches du groupe B du Mondial, ont été à des années-lumières de ces prouesses.

Aligné à droite, dans un poste entre milieu et ailier, il n'a touché que sept ballons, en en perdant cinq, lors des 45 première minutes, le plus faible total de tous les joueurs sur le terrain.

Les trois fois où les Gallois se sont timidement approchés des cages anglaises, ça a été du côté gauche, à l'opposé de là où il se trouvait.

Et cela n'a rien d'un accident. Contre les États-Unis et l'Iran, il avait touché 34 et 36 ballons, le plus faible total de tous les joueurs gallois ayant disputé la totalité des minutes de ses deux matches.

Contre l'Iran, il n'avait sprinté que sur 64 mètres de tout le match, et sa vitesse maximale avait été de 29 km/h, lui qui avait été chronométré dans ses plus belles heures à près de 37 km/h.

Atteint physiquement, peut-être, et dans son orgueil, sûrement, il a été remplacé à la pause par Brennan Johnson, 21 ans, et il est difficile de ne pas y voir déjà une forme de passation de témoin.