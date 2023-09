Mondial 2023 de rugby : la Nouvelle-Zélande se ressaisit et écarte sans difficulté la Namibie (71-3)

Battue pour la première fois de son histoire en phase de poule d’une coupe du monde, la Nouvelle-Zélande s’est bien repris pour sa deuxième rencontre du groupe A. Face à la Namibie, les All Blacks se sont bien repris et signent un premier succès dans ce mondial 71-3.

Comme face à la France lors du match d’ouverture, les Blacks débutent la rencontre de manière très forte. Il ne faut attendre qu’un peu plus d’une minute trente pour voir le premier essai de la partie inscrit par Cam Roigard à la conclusion d’une énorme séquence offensive. Damian McKenzie se charge de la transformation et le match a à peine commencé que les Néo-zélandais mènent déjà 7-0. Roigard, grâce à une superbe feinte, marque un autre essai peu de temps après (12-0 8e). La Namibie est à la peine mais parvient à réduire un tant soit peu le score sur pénalité (12-3 11e). Et comme si cela ne suffisait pas, les Namibiens perdent Malan Le Roux suite à une blessure assez sérieuse à la cheville.

Le festival de All Blacks se poursuit avec un nouvel essai transformé de McKenzie (19-3 21e). On a à peine dépassé la moitié de la première période que la Nouvelle-Zélande inscrit un quatrième essai synonyme de bonus offensif. Cela semble trop facile pour les triples champions du monde qui plantent deux autres essais et mènent largement 38-3 à la pause.

La seconde période reste à sens unique et la Nouvelle Zélande marque cinq autres essais (onze sur l’ensemble de la rencontre). Les Néo-Zélandais ont livré une véritable démonstration. Seul petit bémol de la soirée qui aurait pu être parfaite, le carton rouge d’Ethan de Groot suite à un gros contact avec un joueur namibien. La Nouvelle-Zélande décroche un premier succès dans ce Mondial et se replace dans le groupe A. Elle revient à trois points de la France. Pour leur prochaine rencontre, les All Blacks seront opposés à l’Italie alors que la Namibie affrontera le pays hôte.