Mondial 2022 – Un Portugal en quête d’une première place et avec des ambitions de jeu retrouvées

Face au Ghana et à l’Uruguay, le Portugal a pu compter sur un entrejeu cohérent pour dominer ses adversaires. Exit les Danilo Pereira et les João Palhinha du onze de départ, place à des joueurs créatifs : Rúben Neves, William Carvalho, Bernardo Silva et Bruno Fernandes. "Ce milieu de terrain est très intéressant, avec des profils qui sont à la fois talentueux et travailleurs sur le terrain", détaille Alex de Castro. "En plus de disposer d’une vraie qualité technique et d’une bonne vision de jeu, ces joueurs pressent énormément, notamment à la perte de balle. Cet entrejeu est tellement fourni en qualité que même un garçon comme Vitinha n’a toujours pas obtenu la moindre minute de jeu au Mondial."

Le symbole de cet entrejeu retrouvé, c’est Bruno Fernandes. "Sous le maillot de l’équipe nationale, Fernandes s’était toujours montré timide et peu intéressant. Le nouveau système de jeu de Fernando Santos lui permet d’exprimer pleinement ses qualités." À la baguette de toutes les offensives portugaises, le milieu offensif de Manchester United a été l’auteur de deux assists contre le Ghana et de deux buts contre l’Uruguay.

Autre amélioration : une ligne d’attaque qui dépend moins des exploits de son capitaine, Cristiano Ronaldo. "L’équipe ne cherche plus à trouver systématiquement Ronaldo comme auparavant. Bien qu’il ne soit pas dans la forme de sa vie, CR7 se fond bien dans le collectif en tant que buteur. Ce qui force Bruno Fernandes et João Félix à moins se cacher et à prendre leurs responsabilités."