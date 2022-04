Mondial 2022 : "Tirage favorable pour les Diables Rouges, on va passer la phase de groupes haut la main"

Pour notre consultant, Alex Teklak, le tirage au sort des Belges est favorable. "On va passer la phase de groupes haut la main." Concernant le premier adversaire, le Canada, l'équipe manque d'expérience selon lui. "Leur campagne en qualification est bonne mais ça reste une nation qui manque d'expérience dans ce genre de compétition. Il ne faut pas snober les talents qu'il y a dans l'équipe, comme Alphonso Davies, mais je ne pense pas qu'ils vont nous poser de problème. Si on commence à avoir peur du Canada, on ne va pas à la Coupe du Monde."

Selon, Pascal Scimè, le tirage est assez facile pour les Diables Rouges. Par rapport aux Canadiens, "c'est un type de football qui peut nous convenir, car c'est un jeu vers l'avant. Même s'il faut se méfier de tout le monde et de cette équipe menée notamment par Tajon Buchanan et Jonathan David."

Le deuxième adversaire des joueurs de Roberto Martinez sera le Maroc. Pascal Scimè rappelle que "beaucoup de joueurs sont passés ou évoluent encore dans le championnat belge. Même si le sélectionneur n'est pas apprécié dans son pays, il a fait une bonne CAN et se qualifie avec la manière pour la Coupe du Monde face au Congo."

Enfin, le dernier adversaire des Diables sera la Croatie, finaliste du dernier Mondial il y a quatre ans. Pour Alex Teklak, "c'est une nation vieillissante, le sélectionneur a beaucoup de fidélité pour les joueurs du passé. Est-ce qu'ils peuvent tenir le rythme sur le Mondial ? Je ne suis pas convaincu."

De son côté, Pascal Scimè, s'accorde sur le fait que les joueurs soient vieillissants, mais note quand même une différence. "Il y a quatre ans, personne ne s'attendait à ce qu'ils soient finalistes et pourtant ils l'ont fait. Il faudra respecter cette équipe qui peut nous faire déjouer."