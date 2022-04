Mondial 2022 : Roberto Martinez : "On a hérité de la partie de tableau la plus compliquée"

Roberto Martinez a déjà dans un coin de la tête les huitièmes et les quarts : "Tout le monde aime se projeter dans les tours suivants, et donc on sait qu’on doit être au top tout de suite, parce qu’en 1/2 on risque de tomber contre l’Espagne ou l’Allemagne, et en 1/4 face au Brésil. On le sait, aucun chemin vers la finale ne sera facile. Et donc on sait qu’on doit arriver bien préparé à la coupe du monde".

L’Espagne ou l’Allemagne en 1/8, le Brésil en 1/4… Une partie de tableau compliquée comme le confirme le sélectionneur national : "Quand on analyse le tirage, on peut dire qu’on a hérité du côté plus compliqué du tableau. C’est vrai que la première partie de tableau, est plus facile sur papier. Mais si on veut aller jusqu’au bout dans cette coupe du monde, on doit pouvoir affronter les grosses cylindrées du foot mondial. Arriver en demi-finale ce sera compliqué mais c’est comme ça".