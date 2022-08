Mondial 2022 : retour sur les hymnes de Coupe du Monde qui ont fait parler d'eux

Et puis, il est des hymnes qui sont tellement bons qu’ils ne pouvaient décemment pas rester la propriété d’un seul club. C’est le cas du titre "You’ll never walk alone", du groupe Garry and the Pacemakers, choisi par un grand nombre de clubs internationaux comme "hymne de chauffe". En d’autres termes, "You’ll never walk alone" est la chanson diffusée par tous ces clubs en prémice des matchs, avant même que ceux-ci n’aient commencé.

C’est notamment le cas de Liverpool FC, premier club à avoir diffusé ce titre avant ses matchs, mais également du club allemand Borussia Dortmund, le club écossais Celtic Glasgow, des clubs hollandais FC Twente, Feyenoord ou SC Cambuur.

Certains clubs, ou plutôt supporters, ont d’ailleurs déjà tenté de faire changer cet hymne, en vain…