Mondial 2022 : le Pérou décroche la place de barragiste, la Colombie ne verra pas le Qatar

En embuscade à un point avant le coup d’envoi, la Colombie a espéré en vain le faux pas péruvien. Sa victoire au Venezuela (1-0, but de James Rodriguez) restera sans effet. Le Chili d’Arturo Vidal, à deux points, était mathématiquement en course mais s’est incliné à domicile contre l’Uruguay (2-0, buts de Suarez et Valverde) qui finit troisième (28 pts).

La Colombie termine 6e (23 pts), une très grosse déception pour les Cafeteros qui avaient fait sensation en 2014 (1/4 de finale) et en 2018 (1/8e de finale).

Outre l’Uruguay, le Pérou espère rejoindre l’Equateur (4e, 26 pts) qui a concédé le nul à domicile (1-1) contre l’Argentine de Lionel Messi (2e, 39 pts) toujours invaincu dans ces éliminatoires (11V, 6N).

Et bien évidement le Brésil, qui n’a jamais manqué une Coupe du monde depuis la 1ere édition en 1930 et a survolé ces qualifications. La Seleçao, sans Neymar ni Vinicius Jr, suspendus, a encore fait une démonstration en Bolivie (4-0, buts de Paqueta, Guimaraes et doublé de Richarlison).

Elle signe un nouveau record depuis l’instauration de la poule unique à 10 équipes en place depuis France-1998, avec 45 points (14V, 3N). Le Brésil dépasse l’Argentine de 2002 (43 pts) contre lequel il lui reste encore un match à disputer à une date non encore arrêtée, la rencontre de la 6e journée avait été interrompue en septembre dernier pour violation des protocoles anti-Covid.

Point de la poule unique des qualifications de la zone Amérique du Sud à la Coupe du monde 2022 après les matches de mardi :

Equateur – Argentine 1 – 1

Pérou – Paraguay 2 – 0

Venezuela – Colombie 0 – 1

Bolivie – Brésil 0 – 4

Chili – Uruguay 0 – 2

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Brésil 45 17 14 3 0 40 5 35 QUALIFIE

2. Argentine 39 17 11 6 0 27 8 19 QUALIFIE

3. Uruguay 28 18 8 4 6 22 22 0 QUALIFIE

4. Equateur 26 18 7 5 6 27 19 8 QUALIFIE

-----------------------------------------------------------

5. Pérou 24 18 7 3 8 19 22 -3 BARRAGISTE

------------------------------------------------------------

6. Colombie 23 18 5 8 5 20 19 1

7. Chili 19 18 5 4 9 19 26 -7

8. Paraguay 16 18 3 7 8 12 26 -14

9. Bolivie 15 18 4 3 11 23 42 -19

10. Venezuela 10 18 3 1 14 14 34 -20

NDLR : les quatre premiers se qualifient directement pour la Coupe du monde. Le 5e disputera un barrage intercontinental.