Mondial 2022 : Le Canada, "une équipe forte qui travaille ensemble et si on peut exploiter ça, on pourra faire quelque chose"

Ce vendredi, c’était le tirage au sort pour la Coupe du monde au Qatar en fin d’année. La Belgique a tiré comme adversaire la Croatie, le Maroc et le Canada, une équipe qui monte de plus en plus en puissance comme en témoigne sa 38e place au classement FIFA.

Si la Belgique fait figure de favori dans ce groupe, il ne faudra pas prendre ses adversaires à la légère. Notamment, cette équipe canadienne, qui viendra jouer crânement sa chance comme l’a expliqué au micro de Pierre Deprez, Josh Simpson, ancien joueur canadien et porte-parole de la fédération pour la Coupe du monde.

"Chaque groupe est intéressant pour nous. On le sait, la Belgique est évidemment une bonne équipe dans notre groupe et voudra remporter celui-ci. Et le Canada est content d’être là, peu importe le groupe. Et si j’apprécie la Belgique, on jouera aussi notre chance."

Passé de la 78e place en 2018 à la 38e actuellement au classement FIFA, le Canada pourra compter sur une bonne équipe.

"L’équipe a bien progressé depuis quelques années. On a fait une grosse campagne de qualification en finissant devant les USA et le Mexique, qui sont des tops teams. On a un très bon coach qui peut compter sur un très bon groupe de jeunes joueurs qui jouent un football attractif. Nos points forts sont la jeunesse et le talent."

Du talent qui pourrait permettre à cette équipe canadienne de faire un résultat face à nos Diables Rouges ? Pour Josh Simpson, c’est possible : "A la dernière Coupe du monde, la Belgique n’était pas vraiment une équipe comme vous auriez voulu la voir. Je pense que c’est sur cela que le Canada va se canaliser, car on a une équipe forte qui travaille ensemble. Et si on peut exploiter ça, on pourra faire quelque chose."

La rencontre Belgique – Canada, ce sera le 23 novembre. Ce match sera le premier pour nos Diables Rouges.