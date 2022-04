Mondial 2022 : Focus sur le Maroc, la Croatie et le Canada, les adversaires des Diables

Le Maroc (FIFA 24) a dominé son groupe de qualification. Les Marocains ont réalisé un superbe carton plein, 18 sur 18, avec 20 buts marqués et un seul encaissé. Les Lions de l’Atlas ont écarté le République démocratique du Congo lors des matches de barrage. Ils ont partagé au Congo (1-1) et se sont imposés 4-1 au match retour.

Le Maroc garde un mauvais souvenir de la Coupe du monde 2018. Les Lions qui étaient dans un groupe avec l’Espagne, le Portugal et l’Iran, n’avaient remporté qu’un point sur 9. Ils espèrent faire mieux cette année.

On suivra Achraf Hakimi, le latéral droit qui fait les beaux jours du PSG. Et puis on retrouvera quelques Belgicains connus, le Gantois Tarik Tissoudali, le Standardman Selim Amallah ou encore Sofian Chakla qui évolue à OH Louvain.

Les deux équipes se sont affrontées à 3 reprises. La première confrontation date de la Coupe du monde 1994. Lors du premier match de groupe, Marc Degrijse, de la tête avait offert la victoire à la Belgique (1-0). Les deux équipes se sont retrouvées à deux reprises en match amical. La Belgique s’est imposée en 1999 (4-0), et s’est inclinée en 2008 (1-4).

Le match contre le Maroc aura lieu le dimanche 27 novembre, lors de la deuxième journée de poules.