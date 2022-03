Mondial 2022 : En Afrique, ça passe pour le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun et le Ghana

Le Sénégal, tombeur de l'Egypte comme en finale de la Coupe d'Afrique des nations, le Cameroun, renversant contre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Ghana, ont décroché leur qualification pour le Mondial 2022 au Qatar à l'issue des barrages retour de la zone Afrique.

Remake de la dernière finale de la CAN, l'affiche Sénégal-Egypte a poussé le mimétisme jusqu'à une nouvelle séance de tirs au but. Et comme en février, l'exercice a tourné à l'avantage de Sadio Mané et des siens (3 t.a.b à 1). L'attaquant de Liverpool ira au Qatar, contrairement à son coéquipier chez les Reds, Mohamed Salah.

Battus à l'aller 1-0 au Caire, les Sénégalais ont ouvert la marque par Boulaye Dia dès la 3e minute, mais tout s'est décidé aux tirs au but, lors d'une séance où les quatre premiers tireurs ont échoué, à l'image de Salah. Pas Sadio Mané, qui a conclu victorieusement comme à la CAN.

Le Sénégal disputera son troisième Mondial à la fin de l'année (21 novembre-18 décembre), pour le plus grand bonheur des 50.000 spectateurs présents au stade flambant neuf de Diamniadio, près de Dakar.