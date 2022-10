Mondial 2022 : des milliers de travailleurs expulsés de leur logement à Doha, rapporte l'agence de presse Reuters

Le Qatar a vidé les blocs d'appartements abritant des milliers de travailleurs étrangers dans le centre de la capitale Doha, où les supporters de football visiteurs séjourneront pendant la Coupe du monde, rapporte l'agence de presse Reuters, qui a recueilli les témoignages de plusieurs travailleurs ayant été mis dehors.

Au total, plus d'une dizaine de bâtiments ont été évacués et fermés par les autorités, selon les travailleurs. Les ouvriers, principalement des Asiatiques et des Africains, ont été contraints de chercher un autre abri. Certains ont fini par se coucher sur le trottoir devant l'une de leurs anciennes maisons, a constaté Reuters.

Cette procédure d'expulsion intervient moins de quatre semaines avant le début de la compétition internationale de football, dont le coup d'envoi aura lieu le 20 novembre prochain. Le tournoi a attiré l'attention de la communauté internationale en raison des conditions de travail des ouvriers étrangers et des lois sociales restrictives du pays hôte, alors que la construction des stades aurait causé la mort de milliers d'ouvriers étrangers, selon le quotidien britannique The Guardian.