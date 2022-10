Mondial-2022 : des médias du Qatar répliquent aux critiques européennes

Dans une tribune pour le site d'information en anglais Doha News, l'artiste Ghada Al-Khater écrit: "Pardonnez-moi de douter des intentions des pays européens qui, au cours de la dernière décennie, ont regardé les migrants fuyant les conflits, la dévastation et la pauvreté se noyer au fond de la Méditerranée".

A l'approche du tournoi, qui débute le 20 novembre et attirera plus d'un million de spectateurs dans l'émirat, des ONG internationales et des médias européens soulignent les manquements du Qatar en matière des droits humains, ce que les autorités qataries contestent.

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a déploré les attaques contre les pays arabes le mois dernier à l'Assemblée générale des Nations unies, mais a assuré que tous les supporters seraient les bienvenus "sans discrimination".