Mondial 2022 au Qatar : les organisateurs contestent un rapport négatif sur les ouvriers des stades

Le rapport dit s'appuyer sur les récits de 60 ouvriers étrangers employés entre 2014 et 2022 dans les huit stades qui accueilleront le tournoi, et énumère une série de griefs allant de la "culture de la peur" au travail à l'exposition à la chaleur extrême, au froid et la poussière, en passant par l'impossibilité de prendre un congé maladie et le non versement des salaires.

Nous estimons que des milliers de travailleurs doivent obtenir réparation pour les frais de recrutement illégaux, les salaires impayés et d'autres préjudices

L'ONG cite par ailleurs deux témoignages indirects évoquant les chutes mortelles d'un Bangladais "en mars 2019" et d'un Chinois "sûrement en 2021" dans le stade Lusail, qui accueillera la finale, ainsi que le récit anonyme d'un travailleur kényan qui dit avoir assisté dans la même enceinte "à de nombreux décès et blessures sérieuses de nos collègues" pendant que "le travail continuait normalement".