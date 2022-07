Mondial 2022 au Qatar : la vente d’alcool sera très encadrée

Si vous avez prévu de vous rendre au Qatar entre novembre et décembre pour encourager les Diables Rouges, et que votre routine d’avant-match consiste en une dégustation de bières belges, armez-vous de courage.

Vous le savez sûrement, le Qatar est un pays musulman conservateur, dans lequel on trouve rarement de bière en pression à l’estaminet du coin.

Rassurez-vous tout de même, l’Émirat a pensé à vous. L’accès aux boissons alcoolisées sera très réglementé durant la Coupe du monde, mais pas impossible pour autant.

Des sources liées à l’organisation de la compétition ont indiqué que les modalités sont encore en discussion, mais on sait d’ores et déjà que la vente d’alcool autour des stades et dans certaines fan zones ne sera permise que dans des créneaux horaires restreints.

La FIFA, quant à elle, promet sur son site "bières, champagnes, vins et spiritueux" dans des espaces VIP.

Pour le supporter lambda qui n’aurait pas accès à ces espaces, il devrait être possible d’acheter de la bière dans la fan zone de la Fifa, située dans le parc Al Bidda à Doha, la capitale Qatarie, d’une capacité d’environ 40.000 personnes.

L'AFP précise que l'achat de bière ne devrait pas être possible à l'intérieur des stades, mais seulement autour des enceintes sportives, avant et après les rencontres.

Certaines sources indiquent que la vente d’alcool ne devrait être autorisée qu’entre 22h00 et 01h00, sans préciser les fan zones concernées.

Si vous cherchez à vous en procurer, prévoyez un budget conséquent : une source proche de l’organisation avait précisé plus tôt dans l’année que le prix de la bière serait autour de 6 euros dans les fan zones, contre 12 en moyenne dans les hôtels. Rien d’officiel en la matière, pour l’instant.

L’accès à l’alcool pendant le Mondial pose question depuis l’attribution de son organisation au Qatar en 2010. La consommation d’alcool y est interdite dans les lieux publics, et les visiteurs n’ont pas le droit d’en apporter dans le pays. Ils peuvent n’y avoir accès que dans certains bars et restaurants d’hôtels. Les expatriés non-musulmans peuvent en acheter dans des magasins dédiés, habilités par un permis spécifique.