Mondial 2018 : Les Diables Rouges écrivent l’Histoire… mais gardent un infime goût d’inachevé

C’est donc regonflés à bloc que les Diables se présentent sur la ligne de départ face à la Tunisie. Ce 6/6, ils le veulent et ils vont tout faire pour l’avoir. Et après six petites minutes, la défense tunisienne vole déjà en éclats. Eden Hazard, fauché à l’entrée de la surface, se fait justice lui-même sur pénalty et met les Belges devant Dix minutes plus tard, Romelu Lukaku plante (déjà) son 3e but du tournoi sur un service trois étoiles de Dries Mertens.

A 2-0, les Diables, peut-être trop présomptueux se pensent déjà à l’abri. Mais le Gantois Dylan Bronn climatise l’engouement belge en catapultant une tête au fond des buts de Thibaut Courtois. Il faut ensuite attendre les arrêts de jeu de la 1e mi-temps pour voir les Diables reprendre deux buts d’avance grâce à l’inévitable Romelu Lukaku.

Définitivement aux commandes d’un match qu’ils ne veulent plus lâcher, les Belges se font plaisir en 2e mi-temps et plantent deux roses de plus grâce à Eden Hazard et Michy Batshuayi. En fin de match, Khazri vient donner au score son allure finale : 5-2, les Diables signent la plus plantureuse victoire de leur histoire en coupe du monde et se qualifient déjà pour les 8e de finale. Cap désormais sur l’Angleterre, le gros morceau du groupe. L’occasion de marquer un grand coup.