Mondial 2014 : les Diables rouges au pays du football

Cette fois, les Diables rentrent mieux dans leur rencontre. Dries Mertens, titularisé après son but face à l'Algérie, se met ainsi plusieurs fois en évidence mais ne cadre pas ses envois. La Russie n'est pas en reste et le remuant Kanunnikov pose des problèmes à notre défense, tout comme l'attaquant russe Kokorin qui parvient à placer une tête à bout portant mais non cadrée à l'heure de jeu.

Les Belges bafouillent légèrement leur jeu. C'est brouillon et les Diables n'arrivent pas à se créer d'actions dangereuses. Comme face à l'Algérie, Marc Wilmots décide d'apporter du sang frais devant. Il fait monter Divock Origi à la place de Romelu Lukaku. Le jeune Belge de 17 ans, surprise de la sélection de Marc Wilmots, obtient l'occasion de montrer sa valeur et de remercier le sélectionneur national de sa confiance en fin de match.

Suite un débordement d'Eden Hazard sur le flanc gauche, l'attaquant lillois reprend le centre du joueur de Chelsea et ouvre le score. On est à la 88ème minute et le jeune attaquant vit un véritable conte de fée, marquant son premier but en Coupe du Monde et qualifiant la Belgique pour les 1/8èmes de finale.