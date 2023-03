Mondial 1994 : Allemagne – Belgique, la fin des illusions belges, jamais un pénalty n’aura autant fait parler…

72e minute. Le tournant du match. La fin des illusions pour les Belges. Grün lance Weber en profondeur. L’attaquant du Cercle s’écroule au contact de deux Allemands. Faute manifeste, pénalty clair comme de l’eau de roche. Mais l’arbitre, le Suisse Kurt Röthlisberger, ne bronche pas. Les Belges ont beau s’époumoner, s’agglutiner autour de lui, rien n’y fait.

Les Belges ne reviendront plus… malgré un but (trop tardif) de Philippe Albert dans les arrêts de jeu. 3-2, score final, les Belges y auront cru jusqu’au bout mais doivent finalement s’avouer vaincus. Comme quatre ans plus tôt, ils s’arrêtent brutalement en 8e de finale. Frustrés, terrassés par de cyniques Allemands et un arbitre germanophone évidemment au cœur du débat après la rencontre. “Je n’ai pas compris sa désignation. Il vit à la frontière allemande. Il a constamment parlé dans sa langue à nos adversaires” enrageait George Grün après la rencontre.

Comble de l’histoire, l’arbitre sera écarté du tournoi après cette bévue, qu’il reconnaîtra d’ailleurs, avec le recul, quelque temps plus tard. Pis encore, il sera radié à vue par l’UEFA trois ans plus tard, soupçonné de tentative de corruption. Alors, les Diables seraient-ils passés ce jour-là avec un autre arbitre ? Impossible à dire. Mais une chose est sûre, la fin de match aurait été diablement plus tendue si les Belges étaient revenus à 3-2 (et à 11 contre 10) à la 72e minute. Mais on ne refera pas l’histoire. Regrets éternels.