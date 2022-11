Mondial 1990 : les regrets sont éternels...

Le 26 juin 1990, à 21h, à Bologne, la Belgique affronte donc l'Angleterre en huitièmes de finale. Guy Thys aligne une équipe ayant fière allure avec Michel Preud'homme, Eric Gerets, Lei Clijsters, Georges Grün, Stéphane Demol, Michel Dewolf, Franky Vander Elst, Bruno Versavel, Enzo Scifo, Marc Degryse et Jan Ceulemans.



En face, Bobby Robson fait, lui, confiance au onze suivant: Peter Shilton, Stuart Pearce, Des Walker, Terry Butcher, Paul Parker, Mark Wright, Chris Waddle, John Barnes, Steve McMahon, Paul Gascoigne et Gary Lineker. Le futur bourreau des Diables, David Platt, montera au jeu à la 71ème minute à la place de Steve McMahon.



Solide défensivement et offensivement, la Belgique réalise le match presque parfait mais la réussite tourne le dos à Enzo Scifo et Jan Ceulemans qui trouvent le montant du but de Peter Shilton. Le ballon ne veut pas rentrer. L'Angleterre se sentira, elle aussi, flouée lorsque John Barnes voit, en première période, son but annulé pour hors-jeu ... très limite.