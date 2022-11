Mondial 1986 : l'épopée fantastique des Diables rouges au Mexique

Les Diables sont à nouveau contraints de jouer la prolongation. Celle-ci ne donnera rien. C'est donc aux tirs au but que tout va se jouer. Les tauliers, Ceulemans et Gerets, refusent de tirer. Tant bien que mal, Guy Thys parvient à inscrire 5 noms sur sa feuille qui sont dans l'ordre : Nico Claesen, Enzo Scifo, Hugo Broos, Patrick Vervoort et ... Léo Van Der Elst. Jean-Marie Pfaff va capter l'essai d'Eloy tandis que tous les autres joueurs espagnols vont marquer. Côté belge, c'est le sans-faute. A 4-4, il ne reste plus qu'à Léo à se présenter devant le grand Zubizaretta. S'il marque, c'est la qualification. Dans la tribune de presse, Roger Laboureur se contente de dire : "Marque nous cela Léo..." et au moment où le ballon entre dans le but de s'exclamer "Nous sommes en demi-finale !" Les larmes aux yeux, Léo Van Der Elst s'en va rejoindre des équipiers qui courent dans tous les sens sur le terrain de leur exploit. L'impossible est devenu possible !

Le 25 juin 1986, à Mexico, l'Argentine d'un Diego Armando Maradona au sommet de son art, est bien trop forte pour une Belgique épuisée physiquement. Elle craque sur deux accélérations d'El Pibe de Oro. Muselé quatre ans plus tôt par les Belges, Maradona prend sa revanche. Cette fois-ci, il est intenable et aucun plan ou stratégie n'aurait permis de le rendre inoffensif.