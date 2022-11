Mondial 1982 : de l'exploit contre l'Argentine à la déception polonaise

A 14 minutes du terme, le médian du Club de Bruges arpente à toute vitesse le flanc droit. Impossible de l'arrêter. Arrivé dans la surface de réparation, il cède tant bien que mal le cuir à Alexandre Czerniatinsky qui croque complètement sa reprise mais le ballon termine malgré tout son chemin au fond du but. C'est la délivrance ... 1-1, la Belgique est qualifiée pour le deuxième tour en terminant à la première place de son groupe. Les Diables sont sur un nuage. Tout leur sourit mais attention à la chute et celle-ci sera plus que douloureuse.

Au deuxième tour, des groupes de trois équipes sont constitués en fonction des résultats du premier tour. La Belgique a cette fois pour adversaires, la Pologne et l'URSS. Blessés, Jean-Marie Pfaff et Eric Gerets sont forfaits pour affronter les Polonais. Théo Custers, la doublure de Zan-Marie, évolue à l'époque à l'Espanyol de Barcelone et va disputer, ce soir-là, son dernier match avec les Diables. Catastrophique, il doit se retourner à trois reprises sur des essais de Zbigniew Boniek, l'avant polonais qui sera l'une des stars de la Juve avec Michel Platini dans les années 80. La Belgique est battue 3-0.