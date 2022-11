Monde du travail : les syndicats mondiaux appellent à régulariser un milliard d’emplois informels d’ici 2030

En matière salariale, la CSI déplore que l’écart de rémunération entre hommes et femmes demeure supérieur à 20% à l’échelle mondiale et "réclame des salaires minimums vitaux pour tous les travailleurs et travailleuses, y compris les travailleurs informels et à domicile".

Le mouvement syndical mondial, qui fédère 332 syndicats et dit représenter 200 millions de travailleurs, demande enfin des "mesures urgentes […] pour garantir un taux minimum d’imposition des sociétés à l’échelle internationale".

Si un accord en ce sens a été signé fin 2021 par une centaine de pays sous l’égide de l’OCDE (Organisation du commerce et du développement économiques), il tarde à être adopté en raison de blocages dans certaines régions, dont l’Europe.