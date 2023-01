Monde du travail : la FEB surévalue le handicap salarial, affirment différentes études

Et, ajoute l’étude de l’IDD, les plus innovants y sont moins exposés que les producteurs de biens et services plus "classiques". Nobi qui développe de l’aide aux personnes âgées signale sur son site que "Pour les entreprises de haute technologie, la fabrication est meilleur marché en Belgique qu’en Chine".

La Belgique augmente sa part de gâteau

Le handicap salarial, même s’il est pris globalement, serait donc bien moins important que ne l’affirme la FEB. On est d'autant plus tenté de le croire quand on observe que, par rapport à ses concurrents directs (France, Allemagne, Pays-Bas), la Belgique augmente encore sa part dans le total de la valeur ajoutée des 4 pays.

La productivité des ouvriers et employés belges qui progresse constamment depuis 2002 est aussi une des variables qui diminue un handicap salarial relatif et, visiblement, pas si handicapant.