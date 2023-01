Monde culturel : les auteurs belges francophones en situation de grande précarité

La population des auteurs et autrices francophones belges n’avait encore jamais fait l’objet d’un recensement exhaustif. L’étude montre ainsi que près de 56% des répondants sont des hommes (contre 44% de femmes), 68% ont plus de 46 ans et 43% résident à Bruxelles. Quelque 77% des personnes sondées sont actives dans l’écriture de textes, 30% dans l’écriture de textes illustrés, 25% dans l’illustration, 17% dans le dessin de bande dessinée et 14% dans le graphisme. Selon l’enquête, un grand nombre d’auteurs et d’autrices n’obtiennent pas un revenu suffisant qui leur permette de vivre de leur activité d’auteur, ce qui peut les contraindre à exercer d’autres activités (qu’elles soient artistiques ou pas) et à restreindre le temps consacré à leur création.