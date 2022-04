Monde culturel : le groupe "Sportpaleis" (dont fait partie Forest National) devient "be-at"

Le groupe Sportpaleis auquel appartient notamment Forest national, continuera ses activités sous la dénomination "be-at", a fait savoir vendredi le groupe anversois.

Outre le Sportpaleis et la Lotto Arena voisine à Anvers, le groupe exploite le Stadsschouwburg à Anvers, le Capitole à Gand, Forest national à Bruxelles, la Trixxo Arena et le Trixxo Theater à Hasselt. La nouvelle appellation doit mieux illustrer "le périmètre qu'embrasse le groupe" et contribuer à lui donner une identité plus prononcée.

"Ce rebranding va de pair avec une forte ambition de croissance, d'amélioration du service à la clientèle et de priorité absolue à l'entrepreneuriat durable", explique le groupe sur son site internet.

L'entreprise entend miser sur des structures temporaires comme la Pop-Up Arena de Middelkerke, qui a connu un gros succès l'été dernier. Le concept est reconduit pour deux ans au moins.