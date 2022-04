Monceau-sur-Sambre : cinq ans de plus pour la décharge

Mauvaise nouvelle pour les habitants de Monceau-sur-Sambre et Roux, à l’ouest de Charleroi. Le centre d’enfouissement technique de Beaumont (CETB), la décharge, pour le dire plus simplement, ne fermera pas ses portes à la fin de l’année comme cela était normalement prévu. La ministre wallonne de l’environnement est venue l’expliquer aux riverains, ce week-end. Cinq ans supplémentaires, c’est le permis accordé récemment au centre technique d’enfouissement. Une décision qui n’a pas été prise de gaieté de cœur, a expliqué la ministre, Céline Tellier. Une décision dictée par différents facteurs. D’une part, la pandémie qui a retardé le développement de différents projets liés à la gestion globale des déchets en Wallonie. Ensuite, les inondations de juillet dernier qui ont généré des quantités astronomiques de déchets à enfouir et qui saturent les deux autres centres techniques d’enfouissement wallons en province de Liège et de Luxembourg. Enfin la crise énergétique qui empêche certains projets d’être concrétisés, notamment le développement du recyclage de métaux par pyrolyse de Comet Sambre reporté de trois ans.