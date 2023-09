Monceau, ce n’est pas R.A.S

Avec un noyau au complet, la RAS Monceau a connu une belle préparation, l’équipe première ayant atteint le cinquième tour de la coupe de Belgique, situation jamais connue auparavant dans son histoire. La D2 VV de Lille et la D3 VV de Wellen figurent parmi les adversaires évincés par une équipe hennuyère à qui il n’a pas manqué grand-chose ensuite pour éliminer la D2 acff bruxelloise de Ganshoren. " On leur donne un penalty à la 119’ alors que nous avions l’avance dans les prolongations. Et puis, il y a eu ce gardien de but réserviste qui a pris place dans les buts pour la séance des penalties parce que soi-disant, le joueur ayant enfilé les gants lorsque le portier titulaire a été exclu était malade. Sur les images de la TV régionale, on voit pourtant ce joueur courir et sauter sur ses équipiers au moment de la qualification. Mais soit, je ne vais pas ergoter, Ganshoren connaissait moins bien le règlement que l’arbitre du match. Cela n’avait pas l’air prémédité. "

Dans la foulée d’une coupe nationale qui a demandé une grosse dépense d’énergie, surtout par une météo chaude, l’entraîneur craignait un début de championnat compliqué. Il n’en a rien été.

Après cinq matches, la RAS compte dix unités, le seul vrai faux pas étant venu de la confrontation à domicile perdue 0-3 face au Pays Vert Ath Ostiches.

" Pourtant, nous aurions dû mener avec deux ou trois buts d’écart à la pause. Ils ont marqué sur leur première phase arrêtée. Nous avons poussé mais maladroitement en deuxième période. Le puissant attaquant adverse Yorick Gangnang (ex-Mons et Péruwelz) a fait le reste pour les visiteurs. Quel joueur ! Un profil musclé, qui ne traîne pas sur un terrain, un profil à la Romelu Lukaku je dirais. "

Monceau, qui compte aussi dans son staff des adjoints ayant un bon petit passé dans la région de Charleroi (T2, Adem Birinci, ex Sporting et TK, Manu Lepore, ex-Olympic) attend à présent des déplacements à Ciney, Perwez, Symphorinois et surtout la venue du leader Onhaye dans quinze jours pour se faire une vraie idée de sa valeur et mieux définir encore ses ambitions lors de cette saison.

" Nous avons gagné nettement face à Flénu (4-1) et Couvin-Mariembourg (1-5), termine l’entraîneur. Les uns étaient un peu naïfs, les autres plutôt faiblards. Nous avons pris un bon point à Beloeil (0-0), lequel jouera les trouble-fête. Notre victoire dimanche dernier face à Braine (3-0) n’est pas discutable, même si l’adversaire, trop nerveux a fini à neuf. Braine, une formation rajeunie possède un bon bloc équipe. De mon point de vue, ils connaitront moins de souci que le dernier exercice.

Fernémont est rentré de vacances. En dehors du duo Lefevere-Sylla, je peux à présent compter sur tout le monde. Mes renforts n’ont pas manqué leur début en championnat. Bouterbiat et Laurent pour n’en citer que deux ont déjà marqué lors de trois sorties sur cinq. "