Monaco, Cap sur le Rocher !

Monaco, c’est évidemment glamour. Mais le luxe n’empêche pas le souci des autres. Les princesses Maria Chiara et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles ont 17 et 19 ans. Elles vivent en Principauté. Et malgré leur jeune âge, elles n’hésitent jamais à prendre la parole pour défendre de belles et nobles causes. Chiara et Carolina, altesses royales engagées et modernes, c’est un reportage exclusif de Frederic Deborsu.