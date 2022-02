Monaco a l’académie la plus "bankable" au monde, Anderlecht est 16e

Dans sa nouvelle enquête, l’Observatoire du football du Centre International d’Étude du Sport (CIES) a établi "le top 50 des clubs dans le monde ayant généré le plus de recettes depuis juillet 2015 par le transfert de joueurs issus de leurs centres de formation".

Avec 246 millions d’euros encaissés, Monaco est le club qui a touché le plus d’argent grâce à son académie. Les Monégasques peuvent bien évidemment remercier un certain Kylian Mbappé, transféré au Paris Saint-Germain pour la somme astronomique de 145M en juillet 2019. À la deuxième place, on retrouve le Real Madrid (236M), qui a transféré pas moins de onze joueurs issus de son centre de formation depuis 2015. La meilleure vente réalisée par le club madrilène est sans aucun doute celle de l’attaquant Álvaro Morata, débarqué à Chelsea en 2017 pour 66 millions d’euros. L’Olympique lyonnais (228M), l’Ajax (211M) et Benfica (202M) complètent le top 5.