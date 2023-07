Le montant de l’indemnisation dépend du nombre de kilomètres et du temps d’attente entre votre vol initial et le vol de remplacement. " 250 euros pour les vols jusqu’à 1500 km ; 400 euros pour les vols de plus de 1500 km au sein de l’UE et pour les vols de 1500 à 3500 km hors UE ; 600 euros pour tous les autres vols ", décrit le CEC sur son site qui indique aussi que ces montants peuvent être divisés par deux " si vous êtes replacé sur un vol alternatif dont l’heure d’arrivée se situe dans les :

2 heures suivant votre heure d’arrivée initiale, pour une distance de 1500 km ou moins ;

3 heures suivant votre heure d’arrivée initiale, pour une distance de plus de 1500 km au sein de l’UE et pour une distance de 1500 à 3500 km en dehors de l’UE ;

4 heures suivant votre heure d’arrivée initiale, pour tous les autres vols. "