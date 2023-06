Mon voisin Totoro a 35 ans : 6 anecdotes sur le film du Studio Ghibli

​​Lorsque Miyazaki vient avec l’idée du scénario de Mon Voisin Totoro au début des années 80, il n’est pas très bien accueilli. Tant et si bien qu’on refuse de le suivre dans le projet. Il prend néanmoins son mal en patience, ne se laisse pas décourager et un beau jour, on lui propose d’associer son projet à un second scénario, le futur Tombeau des Lucioles, qui a aussi rencontré un énorme succès au Japon et un peu partout dans le monde.

Pourquoi ? Parce que Le tombeau des lucioles est un film historique, qui aurait l’avantage d’attirer les sorties scolaires pour son côté pédagogique. En programmant Mon voisin Totoro et Le Tombeau des Lucioles dans une seule et même séance (un seul ticket pour voir deux films), le premier allait donc profiter du succès de l’autre.

Les 2 films, qui ont bien été produits en même temps, ont finalement été diffusés séparément. Et la réception de Mon voisin Totoro par le public a été bien plus importante qu’envisagé.