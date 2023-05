Mon toit est un jardin : les tapis de sédums fleurissent sur la maison

Une douzaine de variétés de sédums ont été retenues pour la mise en culture. Déclinant des formes et couleurs différentes, ces plantes ont toutes des tiges et des feuilles charnues conservant de l’humidité dans leurs tissus. Elles sont capables de résister durant 8 à 10 semaines à la sécheresse. Si elles sont cultivées dans un substrat qui conserve de la fraîcheur, elles peuvent rester vivantes durant 12 à 15 semaines sans recevoir de l’eau. Ces variétés en mélange forment des mosaïques de textures et de couleurs de feuillages surmontées par les floraisons. Celles-ci s’élèvent à une vingtaine de centimètres de haut, puis sèchent et disparaissent. Une toiture végétale ne nécessite donc pas d’entretien.