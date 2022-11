"Mon slip était trop petit: les plus belles excuses des mauvais perdants" – Livre de Christophe Duchiron et Manuel Tissier

Grand reporter chez France Télévisions, Manuel Tissier était présent dans Complètement Foot ce dimanche soir.

"La plus incroyable c’est celle qui donne son titre à l’ouvrage et elle provient d’un tennisman zambien. Il était le numéro un et après sa défaite face au numéro deux, il a expliqué que son slip était trop serré et que ça l’a gêné. Il avait aussi accusé son adversaire de péter et d’être laid, ce qui l’a déconcentré. On s’aperçoit que les sportifs vont chercher certaines ressources qu’ils n’ont pas réussi à mettre dans leurs performances et qu’ils vont mettre dans une espèce de déni absolu de leur orgueil. Il y en a comme ça une centaine dans le livre."