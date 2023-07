Mon plus beau village, saison 4 : quelle localité remportera la palme du vainqueur cette année ?

Vous les connaissez, ils se nomment Héloïse Blanchart, Caroline Dossogne, Anne-Laure Mack, Benjamin Deceuninck, Cyril Detaye et Walid. Ces animateurs et journalistes de la RTBF vont vous emmener à Barbençon, Celles, Chaumont-Gistoux, Erezée, Gouvy et Soiron, à partir du 22 juillet. À vous de choisir quel sera "votre" plus beau village, pour que sorte le vainqueur au cours de la finale du 2 septembre.