Mon plus beau village, saison 4, place à la finale : qui remportera la palme du vainqueur ?

C’est à Aubechies qu’ils ont rendez-vous. Rappelez-vous, Aubechies, en province de Hainaut, le village qui a décroché le trophée de " Mon plus beau village 2022 "… Et c’est avec le couple infernal qui a défendu ce petit coin de paradis qu’ils ont rendez-vous : Livia et David… Oui, Livia Dushkoff et David Jeanmotte, les pétillants gagnants de l’an dernier. Autant dire que le climat sera loin d’être… morose !