Le plus grand site archéologique de Belgique nous invite à un bond de 5000 ans dans l’histoire. En se promenant parmi divers habitats reconstitués, on découvre l’artisanat et l’art de vivre à l’époque dans nos contrées.

La directrice Evelyne Gillet propose d’ailleurs à Livia et David un relooking pour une totale immersion gallo-romaine car " voyage dans le temps, village gagnant " !