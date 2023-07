Mon plus beau village : partez à la découverte de Chaumont-Gistoux avec Walid

Côté spécialités locales – mais de réputation internationale ! – Walid n’oubliera pas les Tartes de Chaumont-Gistoux. Une institution qui remonte à 1945 et qui se perpétue aujourd’hui grâce à Rurik Rombouts et toute son équipe : ils produisent ces délices variés à base des meilleures matières premières. Gourmands et gourmets, à vos marques, prêt. Pour vous, Walid met la main à la pâte et "c’est rien de le dire !". Un parfum de victoire ?