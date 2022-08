Le lion veille sur le barrage depuis que Léopold II a lancé sa construction pour soutenir l’industrie lainière de Verviers et Nathalie va découvrir cet incontournable des loisirs en famille. Tour panoramique avec restaurant au sommet, parc d’accrobranche, promenades et visites guidées attirent de nombreux touristes chaque week-end. Thibault Diépart emmène d’abord Nathalie faire le tour du lac à vélo et puis beaucoup plus bas dans les entrailles du barrage. Celui-ci fournit de l’eau potable à toute une région mais alimente également une centrale électrique qui couvre les besoins du barrage et injecte le surplus dans le réseau de distribution. Il se visite en groupe et sur réservation.